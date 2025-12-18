2017年5月、比南部ミンダナオ島のマラウィで武装勢力の掃討作戦に従事する兵士ら/Jes Aznar/Getty Images via CNN Newsource（CNN）豪シドニーにあるボンダイビーチで14日に発生し、15人が死亡した銃撃事件について、オーストラリア当局が銃撃犯たちの行動の追跡や動機の解明に努める中、ある重要な焦点が浮かび上がってきた。それは銃撃直前の先月に行われたというフィリピンへの渡航だ。当局によると、サジド・アクラム容疑者と