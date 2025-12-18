兵庫県三田市は１７日、家庭用の市指定ごみ袋が品薄状態になっていることを受け、１９日から、市指定以外の市販のごみ袋でも、条件を満たしていれば収集すると発表した。年末年始に多くのごみが出ることから、指定袋の在庫が十分確保できるまで当面続けるとしている。市によると、収集するのは、透明か半透明の素材で、市指定に準じた１０〜４５リットル程度の市販のごみ袋。黒や青など中身が見えないビニール袋やレジ袋などは