元NHK政治部記者でジャーナリストの岩田明子氏が18日、カンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。2022年7月に奈良市で参院選の応援演説中に安倍晋三元首相が銃撃され死亡した事件で、殺人などの罪に問われた山上徹也被告（45）について言及した。この日、山上被告の裁判員裁判の論告求刑公判が奈良地裁（田中伸一裁判長）で開かれ、検察側は無期懲役を求刑した。番組でも速報した