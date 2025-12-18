冬用サンダルという独自のジャンルを切り開いてきたフットウェアブランド「SUBU」と、吉田カバンのライフスタイルライン「POTR」がコラボレーションモデルを発表した。ネイティブアメリカンが履いていた"モカシンシューズ"をモチーフに、両ブランドの思想が交差した一足となっている。○ネイティブアメリカンが履いていた"モカシンシューズ"をモチーフにSUBUの最大の特徴は、独自に開発した4レイヤー構造のインソールにある。足を