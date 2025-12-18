何かと出費の多い12月。冷蔵庫にあるもので、手軽にもう一品。 せん切りじゃがいもにちくわのうまみが絡み、青のりの香りで食欲マシマシ。ちくわとじゃがいも、いつもの食材なのに、このおいしさは想像以上！定番入り確実の、節約おかずです。『ちくわとじゃがいもの青のり炒め』のレシピ材料（2人分）ちくわ……3本（約100g） じゃがいも……2個（約300g） サラダ油……大さじ1と1/2 塩……小さじ1/3 こしょう……少々 青のり…