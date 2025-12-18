鮮やかなオレンジがあるだけで、ぐっと映えて食卓が垢抜けた印象に。メインの準備で手いっぱいでも、仕込んでおける一品があれば心強いものです。ドレッシングには、オレンジジュースに加えて、にんじんのすりおろしもプラス。にんじんの甘さに爽やかな風味が重なり、シンプルながら印象的な味わいに仕上がります。『オレンジ風味のキャロットラペ』のレシピ材料（2人分）にんじん……2本（約300ɡ）〈オレンジドレッシング〉