【モデルプレス＝2025/12/18】Travis Japanの松田元太が2025年12月17日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（よる9時〜）に出演。ワールドツアー期間中に起きたトラブルを明かした。【写真】Travis Japan、盛況のワールドツアー NY公演の様子◆松田元太、荷物検査場でのトラブル告白「海外でツイてなかったこと」を聞かれた松田は、ワールドツアー期間中に起きたトラブルを回顧。「まず飛行機が定時に飛ばないんですよ。トランジ