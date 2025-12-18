鹿児島市のドルフィンポート跡地で計画されている県の新たな総合体育館=スポーツ・コンベンションセンターの設計事業者について、県はきょう18日、一次審査を通過した5つの企業体を公表しました。 鹿児島港本港区のドルフィンポート跡地に整備を計画する新たな総合体育館について、県は、設計事業者を提案内容で審査する公募型プロポーザル方式で選ぶことにしています。 参加表明書を提出した9者