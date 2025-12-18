資料マスク 岡山市によりますと、18日、市内の小学校、中学校、特別支援学校、高校で、新たに計122人がインフルエンザとみられる症状で欠席しました。 市によると、市内の計11施設で、新たに学年閉鎖2施設（小学校1、特別支援学校1）、学級閉鎖9施設（小学校4、中学校4、高校1)の措置をとりました。 岡山県は、11月28日、県下全域にインフルエンザ警報を発令し、マスクの着用や手洗いの徹底を呼び掛けています。