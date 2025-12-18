【新華社酒泉12月18日】中国甘粛省酒泉市玉門市の昌馬湖は本格的な冬を迎え、青みがかった氷で湖面が覆われている。凍結した湖面は日光を浴びてきらめき、冬の河西回廊に宝石のような輝きを加え、清らかで幻想的な景観を見せている。（記者/馬莎）