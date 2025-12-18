【新華社遵義12月18日】中国貴州省遵義市紅花崗区の鳳凰山文化広場で14日、「第8回羊肉粉グルメ文化観光フェスティバル」が始まった。ラム肉と米粉の麺を使った「羊肉粉」は長い歴史を持つ同市の伝統料理で、冬に熱々の羊肉粉を食べると食欲が満たされ体も温まる。催しは28日までで、期間中はグルメだけでなく無形文化遺産の魅力も体験できる。地元では催しを毎年開催することで、遵義羊肉粉のブランド化を進め、関連産業の発