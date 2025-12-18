成沢紫音（28）が18日までに自身のインスタグラムを更新。ブルーのコスチューム姿を披露した。「レースアンバサダーアワードのファイナリストのPR放送でした緊張で心臓バクバクだったけど聞いてくれたかな？」とつづり、ブルーのコスチューム姿の写真をアップ。「視聴者投票もよろしくね」とアピールした。この投稿にフォロワーらからは「前髪あり可愛すぎます」「めちゃくちゃ素敵です」「絶対大丈夫」「キレイ」「マジで