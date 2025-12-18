1970年（昭和45年）3月31日、共産主義者同盟赤軍派のメンバー9人が、羽田発 福岡行き日航機「よど号」を乗っ取りました。その後、福岡空港と韓国の金浦（キンポ）空港を経て北朝鮮の平壌に渡り、よど号が羽田空港に戻るまでの緊迫した6日間を振り返ります。（アーカイブマネジメント部森 菜採）【写真を見る】「よど号事件」発生から55年…“日本初のハイジャック”の衝撃（1970年〜）【TBSアーカイブ秘録】ハイジャック事件発生