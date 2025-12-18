イオンリテールは、茨城県つくば市学園の森に、都市型ショッピングセンター「そよら」を2026年秋に開業すると発表しました。場所は、つくばエクスプレス（TX）研究学園駅から北へ約2kmの住宅地エリア。食品スーパーやドラッグストア、カフェなどを集約し、近隣の子育て世帯などが毎日通いたくなる「小商圏・高頻度来店型」を目指す施設が誕生します。日常に必要な機能を集約した都市型施設「イオンそよら」「そよら」は、食を中心