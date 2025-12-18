鎌倉新書が後場終盤に上げ幅を拡大している。同社は１８日午後３時、ＳＯＭＰＯホールディングスと資本・業務提携契約を締結すると発表。大手損保との提携による業績へのポジティブな影響を期待した買いが集まった。ＳＯＭＰＯを割当先として２１３万１３７２株を１株５７６円で発行するほか、自社株１９８万８１２６株を処分し、ＳＯＭＰＯに割り当てる。ＳＯＭＰＯの議決権比率は１０％となり、第２位の株主になる見通し