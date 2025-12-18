１８日の債券市場で、先物中心限月３月限は反発。日銀会合など手控え理由には事欠かないものの、午後に入ると徐々に持ち高調整とみられる買いが優勢となった。 日銀が１８～１９日に開く金融政策決定会合の結果待ちといった様相のなか、午前の債券先物は前日終値を挟んで方向感なく推移した。市場では０．２５％の利上げが確実視されているが、会合後に行われる植田和男総裁の記者会見で次の利上げ時期や利上げペ