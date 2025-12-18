浦和レッズMF渡邊凌磨の妻でモデルの前田希美さんが15日、インスタグラム(@maeda_nozomi)で夫婦のツーショットを披露した。前田さんはレンタルドレスショップ「HAUTE rent to runway」のPR投稿で複数の写真をアップ。黒いドレスを身にまとった自身やタキシードを着た夫のソロショット、さらに2人で寄り添ったツーショットとなっている。コメント欄では「美しすぎる」「本当に天使」「女神すぎる」「お人形さんかと思った」「