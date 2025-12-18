アビスパ福岡は18日、FW碓井聖生(24)とのJ1百年構想リーグの契約を更新したことを発表した。カターレ富山に所属していた碓井は今年6月に福岡に加入。その後は一時負傷で離脱していた時期もあったが、J1リーグ11試合で3得点を挙げていた。福岡は2025シーズンのJ1リーグを12勝14敗12分の12位で終えている。