ギラヴァンツ北九州は18日、柏レイソルのMF熊澤和希(24)を完全移籍で獲得したことを発表した。熊澤は流通経済大柏高、流通経済大を経て、2023シーズンから柏に加入。24シーズンはJ1リーグで18試合に出場していたが、25シーズンはルヴァンカップ2試合のみだった。北九州の公式サイトを通じ、熊澤は「素晴らしいクラブの一員としてサッカーができること、戦えることをとても嬉しく思います。勝利に貢献できるように全力を尽く