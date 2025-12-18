アビスパ福岡は18日、MF重見柾斗(24)と2026シーズンの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」の契約を更新したと発表した。重見は2024年に福岡大から加入。プロ2年目の今季は、J1リーグ戦25試合で1ゴールを記録したほか、ルヴァンカップ5試合、天皇杯2試合に出場した。