足が冷えて寝つけない人必見です！ ぐっすり眠れる「冬の快眠アイテム」4選【画像で見る】「おやすみスイッチ」をスタッフが試しました！「やさしく包んで温めてくれる感じ」冬の夜、足の冷えでなかなか眠れない…そんな悩みを抱える人は多いもの。冷えは快眠を妨げる大きな原因ですが、ちょっとした工夫で改善できます。今回は、ぐっすり眠れる冬の快眠アイテムを4つご紹介。寒い季節もぽかぽか心地よい眠りを手に入れましょう。