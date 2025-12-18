やる！！中学受験▶▶この作品を最初から読む東京に住むごく一般的な家庭・うえだ家。長男・桃太郎くんが通っていた小学校の中学受験率が８割ということを知り、中学受験に興味を持ち始めます。本人が望んだら挑戦させようと考えていたあるとき、桃太郎君と家族の生活を一変させる出会いが…！想像以上に壮絶だったという、うえだ家の親子３人で挑んだ、赤裸々な中学受験挑戦記をお届けします！※本記事はうえだしろこ