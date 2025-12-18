「お台場プレゼント探し」クリスマスムードで賑わう「お台場」で最新お土産事情を調査し、1年の感謝の気持ちを込めて、「ヒルナンデス！」の視聴者の方々にプレゼントを贈る企画＜出演者＞・横山裕・高橋真麻・浦野モモアナウンサー＜ご紹介した施設＞●ダイバーシティ東京 プラザ【WABI×SABI】（２階）和にこだわったオリジナル商品をはじめ全国各地からセレクトした漆器や和雑貨を取り揃えるお店・Tea Cup Colorful各7,150円