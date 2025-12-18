歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。大阪でのディナーショーを成功させ、感謝の気持ちを伝えています。 【写真を見る】【 工藤静香 】 「赤い薔薇が、今年も温かく迎えてくれました」帝国ホテル大阪でのディナーショーを報告工藤さんは、「帝国ホテル大阪の赤い薔薇が、今年も温かく迎えてくれました」とのコメントとともに、ディナーショーの様子や会場を彩った美しい赤い薔薇の写真を投稿しました。