14Æü¤Ë²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿»³·Á¸©¤ÎÊ¿ÅÄËÒ¾ì¤Ï18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£Á´¹ñ¤«¤é¤Î»Ù±ç¤Ë¼Õ°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¶¦¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¤Í¡×²¹¤«¤¤Îå¤Þ¤·¤¬Â³¡¹´ó¤»¤é¤ì¤¿Åê¹Æ¡Ö²¹¤«¤¤±þ±ç¤Ø¤Î¸æÎé¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤«¤é¤Î¤ª´ê¤¤¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÇÀ¾ì²ÐºÒ¤ËºÝ¤·¡¢´óÉÕ¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤Î¤ª¿½¤·½Ð¤ò¤¤¤¿¤À¤­¡¢¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¤¿¡£¶â