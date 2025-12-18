アメリカのトランプ大統領は17日、支持率が低迷する中、国民向けの演説を行い政権の実績をアピールしました。トランプ大統領「過去11か月間、我々はアメリカ史上どの政権よりも多くの前向きな変化をもたらした。これほどのことはかつてなかった」トランプ大統領は、17日夜9時から異例の国民向けの演説を行いました。物価高への不満からトランプ政権の支持率は低迷していて、演説で直接国民に訴えることで、不満を和らげ支持を取り