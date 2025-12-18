来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）を前に、駒大の藤田敦史監督は?王者奪還?へ自信を深めている。直近の２大会はいずれも総合２位。選手層の厚さが１つの課題となっていたが、現チームは主将・山川拓馬、エース・佐藤圭汰、伊藤蒼唯、帰山侑大（いずれも４年）の４本柱を軸に、実力のあるランナーが数多くそろう。１８日にはオンラインで取材に応じ「今回は是が非でも総合優勝を目