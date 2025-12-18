ガシャポンオンラインに12月16日、プリキュアオールスターズの変身アイテムをイメージしたコンパクトミラーコレクション第4弾が登場。プリキュアファンなら見逃せないラインアップです!/プリキュアオールスターズコンパクトミラーコレクションSP4(税込300円)＼. #ガシャポンオンライン で12/16(火)11時から予約開始予定!. プリキュアオールスターズの玩具をモチーフにしたコンパクトミラーコレクションSP第4弾🌟. 全5種展開