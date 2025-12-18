2008年に離婚し、その後息子ロッコの親権を巡って係争を繰り広げたマドンナとガイ・リッチーが、離婚後初となる2ショットを披露した。【写真】よかったね！息子ロッコの絵の前で披露された親子3ショットJusuJaredによると、元夫婦であるマドンナとリッチー監督は、現地時間12月12日、ロンドンで開催されたロッコの個展「Talk is Cheap」に駆け付け、離婚以来初となる2ショットをキャッチされたそう。15日にロッコがイン