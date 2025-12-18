戦国武将の多くは華やかな出自を名乗りましたが、そのなかでも飛びぬけていたのが長宗我部家。彼らはなんと「自分たちは秦の始皇帝の末裔だ」と語っていたのです。もちろんこれは史実として証明されているわけではなく、中世武士がよくやった“自称ルーツ”のひとつ。しかし土佐の一族が中国の皇帝を名乗るというスケール感は桁違いで、その大胆さが長宗我部家の魅力ともいえるでしょう。こうした伝承の存在そのものが、戦国時代の