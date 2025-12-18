ゴンチャから、本格抹茶を使用した新年を盛り上げる紅白ドリンク「もちmochi抹茶」が期間限定発売されます。2026年の幕開けを彩るゴンチャの新作は、国産の抹茶を100%使った新年にふさわしい「もちmochi抹茶」。コクと旨み、香りを最大限に引き出した抹茶ミルクティーに、やわらかくもちもちの「おもちパール」とミルクフォームをトッピングしています。ラインナップは、本格抹茶をデザート感覚で楽しめるアイスと、おもちパールが