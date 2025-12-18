¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÏ»Åç¥¸¥à¤Ï18Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î¥¸¥à¤Ç¡¢ÍèÇ¯2·î15Æü¤Î¶½¹Ô¡ÊÂçºå¡¦½»µÈ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤òÈ¯É½¡£Á°IBFÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÀ¾ÅÄÎ¿Í¤¡Ê29¡Ë¤¬IBFÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤ÇWBCÆ±µé4°Ì¡¢IBFÆ±µé6°Ì¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ð¥¹¥±¥¹¡Ê30¡á¥á¥­¥·¥³¡Ë¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÁÔÀä¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥È¤ÇTKOÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿6·î¤ÎÃæÃ«½á¿ÍÀï¤«¤éÈ¾Ç¯¡£Éé½ý¤·¤¿±¦¸ª¤âÌþ¤¨¡¢ËÜ³ÊÉüµ¢¤ØÆ°¤­»Ï¤á¤¿À¾ÅÄ¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤¬Äê¤Þ¤Ã¤¿¡£ºÆµ¯