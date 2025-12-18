契約更改交渉を終え記者会見する西武・長谷川＝18日、埼玉県所沢市西武の長谷川が18日、契約を更改し、1900万円増の年俸3400万円でサインした。5年目の今季は132試合に出場し、初めて規定打席に到達。「シーズンを通じて1軍にいるという目標は達成できたので良かった」と喜んだ。来季はDeNAから桑原が移籍し、外野の定位置争いは激しくなる。「絶対に勝つという気持ちでキャンプ初日から競い合っていきたい」と意気込んだ。（