JKAは「ヤンググランプリ2025」（12月28日、平塚11R）の想定番組を以下の通り、発表した。（1）西田優大（28＝広島）（2）篠田幸希（26＝群馬）（3）中石湊（21＝北海道）（4）松崎広太（26＝茨城）（5）阿部英斗（21＝福岡）（6）栗山和樹（28＝岐阜）（7）黒瀬浩太郎（25＝広島）（8）梶原海斗（26＝福岡）（9）森田一郎（24＝埼玉）※年齢はレース当日のもの