和歌山県警刑事企画課は１６日、大麻取締法違反事件の証拠品として海南署で保管していた乾燥大麻０・３０９グラムを紛失したと発表した。誤って廃棄した可能性があるという。発表によると、同署は昨年１２月、管内で起きた交通事故をきっかけに乾燥大麻９６グラムを押収。県警科学捜査研究所での鑑定を経て、昨年末に署内の鍵付き保管庫に移した。今年１１月２１日に点検した際、一部が見当たらず、紛失が判明。点検までに写真