１７日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では、大人気企画「名探偵津田」を放送。過去３話にはなかったお色気要素が盛り込まれたが、その時に一部ネットでは、別の指摘が複数上がった。今回の「名探偵津田」では、津田が幽霊が出る部屋に泊まることに。すぐに寝息を立てたが、女性の幽霊が登場し、津田の布団の中へ。びっくりした津田は飛び起きるも、女性の幽霊はどうやら布団の中で上半身を露わにしていたようで