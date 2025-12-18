あの「記録」をしっかりと意識しているようだ。バイエルンに所属するハリー・ケインが『スカイ・ドイツ』のインタビューに応じ、あるブンデスリーガ記録への意欲を明かした。それは2020−21シーズンにロベルト・レバンドフスキ（当時バイエルン）が樹立した年間最多得点記録（41）だ。14節を終えたブンデスリーガで断トツの18ゴール（２位に10ゴール差）を叩き出し、「キャリアで最高のスタートを切れた」と実感するストライ