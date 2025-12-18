来年2月8日に投開票が行われる県知事選挙について、12月17日現在、いずれも無所属の4人が立候補を表明しています。 元副知事で元復興庁統括官 ▽新人 平田 研氏(58) 2期目を目指す ▽現職 大石 賢吾氏(43) 食品コンサルティング会社社長 ▽新人 宮沢 由彦氏(58) 共産党県常任委員 ▽新人 筒井 涼介氏(32) 告示まで1か月ほど。 立候補表明までの背景や、各政党の動きなどをお伝えします。 【NIB news every. 2