大阪府堺市の国道で横断歩道を渡っていた７３歳の男性を車ではねて逃走したとして、２９歳の男が逮捕されました。ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、堺市北区のアルバイト・井上颯樹容疑者（２９）です。警察によりますと、井上容疑者は１７日午前５時ごろ、堺市堺区海山町の国道で、横断歩道を渡っていた７３歳の会社員の男性を車ではねて、逃走した疑いがもたれています。男性は左足首の骨を折るなど重傷です。周辺