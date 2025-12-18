「丸鶏のローストチキン」セブン₋イレブン・ジャパンは、クリスマスシーズンに向けて、「店舗・数量限定」で店内のオーブンで焼き上げる「丸鶏のローストチキン」の予約受付を実施している。なお、予約はセブン−イレブン店頭での受け付けとなり、指定した受取日時に店頭で支払いと受取りとなる。なお、取り扱いのない店舗や商品がある。また、予約が終了していることもある。店内のオーブンで焼き上げて提供するという新た