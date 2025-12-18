日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン（以下、KFC）店舗で、「ケンタお重」を12月26日から数量限定で発売する。KFCの“おせち”として毎年好評を得ている「ケンタお重」が、今年も年末年始の食卓を華やかに彩る。「ケンタお重」には、KFCの看板メニュー「オリジナルチキン」をはじめ、幅広い世代に愛される「ビスケット」「ナゲット」「ポテト」、さらに迎春にぴったりな“えび”を使った「え