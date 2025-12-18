東京電力が、新潟県にある柏崎刈羽原発6号機の再稼働について、来月20日を軸に調整していることが、わかりました。関係者によりますと、東京電力は、来週にも新潟県から最終的な地元同意が得られれば、来月20日を軸に柏崎刈羽原発の6号機を再稼働させる方向で検討していることがわかりました。柏崎刈羽原発をめぐっては、現在開催中の県議会での議論を経て、来週23日にも、新潟県の花角知事が国に正式に再稼働への同意を報告する見