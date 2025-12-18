オイシックスのCBOに就任し記念写真に納まる桑田真澄氏（中央）ら＝18日、東京都内のホテルプロ野球の2軍公式戦に参加するオイシックスで来年1月からチーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）に就任する桑田真澄氏（57）が18日、東京都内で記者会見し「今の時代に合った文化づくり、チームづくりをして、中長期的に強いチームに成長できるようにしていきたい」と意気込みを語った。巨人でコーチや2軍監督を5年務め、今季で退団