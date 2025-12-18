◇FIVBバレーボール男子 世界クラブ選手権（12月16日〜22日、ブラジル）バレーボールの世界最強クラブを決める、世界クラブ選手権。予選ラウンド2日目で、西田有志選手らが所属する大阪ブルテオン(以下大阪B)と、石川祐希選手が所属するイタリアのペルージャの直接対決が実現しました。注目の一戦は、フルセットの激闘の末ペルージャに軍配が上がりました。大阪Bは、今大会得点ランキング首位独走中のミゲル・ロペス選手が圧巻の29