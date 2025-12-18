ライオンはこのほど、浴室に生育する複数の黒色好湿性カビ(以下、黒カビ)が、ピンク汚れの原因菌の1つであるRhodotorula rubra(赤色酵母、以下、ロドトルラ)の生育を促進すること、またこれらの黒カビの除菌によりロドトルラの生育促進が抑制されることを確認したと発表した。○冬場にも浴室の黒カビがピンク汚れの原因菌生育を促進ピンク汚れの主な原因はロドトルラという菌で、この菌が増殖するとピンク色に見え、ピンク汚れとな