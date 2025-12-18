来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表選考会を兼ねたフィギュアスケートの全日本選手権（東京・代々木第一体育館）が、あす19日に開幕する。フィギュア男子エース鍵山優真 強気の「大台到達」宣言で目論むライバルへの揺さぶり男子シングルは2022年北京五輪銀メダルの鍵山優真（22）が、2大会連続の代表入りを有力視されている。五輪本番では、先のグランプリ（GP）ファイナルで3連覇を達成したイリア・マリニン（21=米国）