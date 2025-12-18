2025年10月20日(月)より、UCC上島珈琲からUCC BEANS&ROASTERSのシリーズ”ミルク好きのラテ PET450ml”がリニューアル発売!さらに、生クリーム専門店Milkのコラボ第2弾”ミルク好きの北海道産生クリーム入りカフェラテ PET450ml”、11月10日(月)に”ミルク好きの焼き芋ラテ PET450ml”が、全国のコンビニエンスストアや量販店などにて期間限定で発売中です♪ ミルク好きにぴったりなラテのシリ&#1254