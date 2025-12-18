¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ëÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Îº´¡¹ÌÚÂ§É×½÷»Ò°Ñ°÷Ä¹¡á18Æü¡¢ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Îº´¡¹ÌÚÂ§É×½÷»Ò°Ñ°÷Ä¹¤Ï18Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢16¥Á¡¼¥à¤ÇÁè¤¦2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Î½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¥¢¥¸¥¢¤Î½Ð¾ìÏÈ¤¬2.5ÏÈ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö½÷»Ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¿·Þ¤·¤¿¡£24Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ï12¥Á¡¼¥à»²²Ã¤Ç2ÏÈ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿½÷»ÒÂåÉ½¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·ë²Ì¤¬½Ð¤º¡¢ÆâÍÆ¤¬¤¤¤Þ