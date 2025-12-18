大分市佐賀関で発生した大規模火災から18日で1カ月です。避難者の新たな生活の場の確保が課題となっています。11月18日に大分市佐賀関で発生した火災では住宅など187棟が焼け、1人が亡くなりました。また、約1.4km離れた島にも延焼し、焼損面積は約4.9haに及んでいます。避難所の佐賀関市民センターには火災発生当日、最大で121世帯180人が避難し、発生から1カ月となった現在も45世帯61人が身を寄せていて、新たな生活の場の確保が