双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが、自身のインスタグラムに出産後の悩みについて投稿しました。 【写真を見る】【 中川翔子 】 “10kgどうしよう” 「母乳のためにご飯抜けない」焼肉食べて「全て母乳になれ」食べ盛りの双子を夢見る翔子さんは「体重落ちないから焦ってます、、あと10キロどうしよう」と赤裸々に吐露。「母乳のためにご飯抜けない」と切実な思いを伝えつつ「スクワットしたり